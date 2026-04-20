Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру

18 апреля 2026 года в Бишкеке состоялось мероприятие Volunteering for Earth, приуроченное ко Дню Земли, который отмечается 22 апреля. Оно объединило около 70 участников программ международного сотрудничества. Мероприятие организовано совместными усилиями волонтеров World Friends Korea, Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Ассоциации выпускников Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Инициатива стала площадкой для экологического форума и культурного обмена, а также подчеркнула развитие трехстороннего сотрудничества между Республикой Корея, Японией и Кыргызской Республикой, объединяя культурные инициативы и практические решения в сфере устойчивого развития.

Программа началась с официальной церемонии открытия, после которой прозвучала приветственная речь Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в КР Кима Квангдже, главы представительства KOICA в КР Лим Соен, а также главы представительства JICA в КР Нисигаты Котаро.

Посол Ким Квангдже отметил, что «обмен практиками в сфере экологии в сочетании с культурным диалогом имеет глубокое значение», подчеркнув, что доверие и партнерство, формируемые в рамках таких инициатив, могут способствовать долгосрочному глобальному воздействию.

В рамках программы проведены интерактивные занятия на основе традиционных корейских игр, способствующие командному взаимодействию и вовлеченности участников. Элементы культурного обмена включали примерку ханбока, фотозону, а также угощение корейским блюдом «Кимпаб», что способствовало взаимному пониманию корейской культуры. Сессия открытого микрофона позволила участникам поделиться культурными особенностями своих стран.

Во второй половине дня обсуждения были сосредоточены на экологических проблемах водоснабжения, санитарии и гигиены, устойчивого управления водными ресурсами, включая сельские системы водоснабжения, а также традиционные методы управления водными ресурсами в Кыргызской Республике.

В ходе обсуждений «От проблем к решениям» участники определили ключевые экологические проблемы и предложили практические решения. Результатом стала инициатива «Дерево обещаний», символизирующая общую приверженность экологической устойчивости и дальнейшему сотрудничеству.

Программа завершилась заключительным словом представителя выпускников, подтвердившего важность устойчивого партнерства между волонтерами и сетями выпускников.