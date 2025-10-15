Минобороны инициирует ужесточение наказания за неуставные отношения в армии

Министерство обороны инициирует ужесточение наказания за неуставные отношения в армии. Проект изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс о правонарушениях вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, цель поправок — усиление ответственности за неуставные отношения в армии. Они разработаны по поручению ГКНБ из-за имеющихся фактов дедовщины и нарушения дисциплины в рядах военнослужащих.

«В Вооруженных силах, других воинских формированиях и государственных органах, в которых законом предусмотрена военная служба, сохраняются факты нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что оказывает негативное влияние на морально-психологическое состояние личного состава, дисциплину и правопорядок в воинских коллективах. Несмотря на принимаемые меры по профилактике и реагированию на данные правонарушения, существующая правовая база не в полной мере отражает специфику военно-служебных отношений и не обеспечивает должный уровень превентивного воздействия.

Такая мера обусловлена необходимостью правового разделения между нарушениями, представляющими дисциплинарные проступки и деяния, носящие признаки преступления. Ужесточение санкций, установленных в статьях 338, 387, 388 Уголовного кодекса КР, статье 423 Кодекса о правонарушениях, направлено на формирование устойчивой нетерпимости к неуставным действиям и обеспечение неотвратимости наказания за противоправные деяния, нарушающие воинскую дисциплину, авторитет военной службы и права военнослужащих», — говорится в справке-обосновании.

Документом предусматривается ужесточение санкций, а также увеличение срока ареста с пяти до десяти суток и отмена прекращения дел по нереабилитирующим основаниям.