Происшествия

В МВД сообщили подробности гибели подозреваемого в двойном убийстве в «Ак-Ордо»

Фото МВД. Известны подробности гибели подозреваемого в двойном убийстве в «Ак-Ордо»

В Министерстве внутренних дел рассказали подробности гибели подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека.

По данным ведомства, в ночь на 14 октября, около 3.30, после следственных действий в Иссык-Кульской области конвой с задержанным выехал в Бишкек. Во время транспортировки на территории Кеминского района 18-летний И.С. попросился в туалет и попытался сбежать.

«Сотрудники милиции, действуя в соответствии с законодательством и руководствуясь статьями 45 и 46 Закона «О прохождении службы в правоохранительных органах», применили табельное оружие», — сказали в МВД.

В результате полученного ранения задержанный скончался на месте. По факту произошедшего проводится служебная проверка. О ее результатах сообщат дополнительно.

Напомним, в ночь на 3 октября в доме по улице Ынтымак в жилмассиве «Ак-Ордо» обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и его сестры 1987 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчине нанесено 18 ножевых ранений, женщине — 11.

У погибшего осталось трое детей, супруга в положении. Она опознала подозреваемого.

Сапармурата Ильязова задержали благодаря системе распознавания лиц «Безопасная страна». Он признался в преступлении.
