Общество

В Бишкекском центре для детей дедовщина и жестокое обращение — депутат БГК

Из муниципального центра для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Акниет» практически ежемесячно убегают подростки. Об этом на очередной сессии Бишкекского городского кенеша сообщил депутат Казыбек Эргешов.

Вице-мэр Виктория Мозгачева признала проблему, отметив, что в основном речь о детях в конфликте с законом.

«Поэтому и говорим, что в столице нужен специализированный центр для такой категории детей. Предыдущий руководитель учреждения уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей», — сказала она.

«Но сбегают дети из учреждения и при нынешнем руководстве. Есть жалобы и видеозаписи. Идет дедовщина, старшие обижают младших, сотрудники из числа персонала унижают и ругают детей нецензурной бранью. Очень жестокое обращение, поэтому дети оттуда и бегут. Плюс учреждению регулярно выделяют спонсорскую помощь, учет которой не ведется. Ситуацию надо взять под контроль, пожалуйста, организуйте комиссионный выезд в центр», — попросил Казыбек Эргешов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355688/
просмотров: 539
