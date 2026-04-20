Общество

Минздрав КР прокомментировал выложенные медиками в соцсетях квитки с зарплатой

В Минздраве прокомментировали распространяемое в соцсетях фото квитанции о заработной плате медицинских работников, которое было представлено как «сумма после повышения», что вызвало неверное понимание в обществе.

В министерстве отметили, что в квитке указана зарплата за март.

«На квитке указана зарплата сотрудника, работающего на 0,5 ставки. Ранее оклад по такой ставке составлял 8 тысяч 617 сомов, теперь она увеличится примерно до 13 тысяч 500 сомов. Кроме того, добавляется президентская компенсация в размере 7 тысяч 500 сомов, и в итоге общая зарплата достигнет около 21 тысячи сомов», — говорится в сообщении.

В Минздраве привели в пример зарплаты врачей с полной ставкой:

1 ставка (10 лет стажа, II квалификационная категория)

  • базовый оклад: 27 тысяч 104 сома;
  • надбавка за стаж (10 процентов): 2 тысячи 710 сомов;
  • доплата за квалификационную категорию: 2 тысячи сомов;
  • итого начисленная зарплата: 31 тысяча 814 сомов;
  • дополнительно президентская компенсация: 15 тысяч сомов;
  • общая сумма: 46 тысяч 814 сомов;
  • к выплате на руки: до 39 тысяч 260 сомов.

В министерстве призвали медиков и СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации до публикации официально уточненных данных. Все расчеты и разъяснения будут предоставлены дополнительно.

Напомним, что согласно указу президента, зарплаты медработников повышены с 1 апреля. В марте заработная плата начислялась по прежним расчетам, а повышенная будет выплачена по итогам апреля — в конце месяца.
