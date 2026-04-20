В Бишкеке пройдут гастроли петербургского театра «Балтийский дом»

На сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова 12-14 июня пройдут гастроли петербургского театра «Балтийский дом». Об этом сообщили в ГНРТД.
Театр представит три свои самые знаковые постановки.
- «Таня» Алексея Арбузова — спектакль, отмеченный престижной Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит» 2024 в номинации «Лучшая работа актрисы в роли второго плана». Это история, которая тронет до глубины души и заставит задуматься о вечных ценностях.
- «Попрыгунья» — трагикомедия, созданная по мотивам бессмертного рассказа Антона Чехова. Вас ждет тонкий юмор, пронзительная драма и блестящая актерская игра, раскрывающая всю многогранность человеческих отношений.
- «Трое мужчин и один шедевр» — искрометная комедия по пьесе Рона Хатчинсона, известная также под названием «Лунный свет и магнолии». Эта постановка подарит вам море смеха и отличное настроение, ведь она рассказывает о закулисной жизни Голливуда с неподражаемым остроумием.