22:27
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке пройдут гастроли петербургского театра «Балтийский дом»

На сцене Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова 12-14 июня пройдут гастроли петербургского театра «Балтийский дом». Об этом сообщили в ГНРТД.

Театр представит три свои самые знаковые постановки.

  • «Таня» Алексея Арбузова — спектакль, отмеченный престижной Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит» 2024 в номинации «Лучшая работа актрисы в роли второго плана». Это история, которая тронет до глубины души и заставит задуматься о вечных ценностях.
  • «Попрыгунья» — трагикомедия, созданная по мотивам бессмертного рассказа Антона Чехова. Вас ждет тонкий юмор, пронзительная драма и блестящая актерская игра, раскрывающая всю многогранность человеческих отношений.
  • «Трое мужчин и один шедевр» — искрометная комедия по пьесе Рона Хатчинсона, известная также под названием «Лунный свет и магнолии». Эта постановка подарит вам море смеха и отличное настроение, ведь она рассказывает о закулисной жизни Голливуда с неподражаемым остроумием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371140/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Ош улуттук драма театры Бишкекте гастролдук жумалык өткөрөт. Программа
Директором молодежного театра «Учур» назначен Мыктыбек Илебаев
Мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын март айындагы репертуары
Афиша Бишкека на выходные: музыка о любви, мастер-классы и выставки
Афиша Бишкека на выходные: «Евгений Онегин», мастер-классы и органная музыка
Кыргыз улуттук драма театрынын февраль айына карата репертуары
Афиша Бишкека на выходные: детские мастер-классы, спектакли и женский стендап
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, концерты и спектакли
Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли и детские мастер-классы
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерт и опера для детей
Популярные новости
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
20 апреля, понедельник
22:25
Глава МЧС проверил работу по предотвращению подъема грунтовых вод в Таласе Глава МЧС проверил работу по предотвращению подъема гру...
22:04
Минздрав КР прокомментировал выложенные медиками в соцсетях квитки с зарплатой
21:40
В Бишкеке пройдут гастроли петербургского театра «Балтийский дом»
21:30
В ГУВД Бишкека обсудили участившиеся факты задержания милиционеров
21:21
Кыргызстанские легкоатлеты успешно выступили на полумарафоне в Душанбе