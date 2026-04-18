Общество

Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров

Кыргызская исполнительница Гулназ Чыныбек кызы выпустила видеоклип на песню «Аттин ай». Часть ролика была снята в Африке с участием детской танцевальной группы Moriox Kids.

Moriox Kids — популярный танцевальный коллектив и некоммерческий фонд из Кигали (Руанда). Группа получила мировую известность благодаря энергичным видео с танцами под музыку разных стран, в том числе ставшим вирусными роликам под кыргызские песни.

Фонд использует танец как инструмент для вовлечения детей в обучение, развития уверенности в себе и дисциплины.

Ранее, после выхода песни Гулназ Чыныбек кызы, участники Moriox Kids исполнили под нее танец, который быстро стал вирусным в социальных сетях.
