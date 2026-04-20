О насыщенной программе на 148-летие Бишкека рассказала мэрия

Мэрия Бишкека приглашает всех отметить одно из самых значимых событий года — 148-летие столицы.

29 апреля на площади Ала-Тоо развернется насыщенная праздничная программа.

В 18.00 начнется концерт творческих коллективов управления культуры мэрии Бишкека, который подарит зрителям яркие эмоции, живую музыку и ощущение настоящего городского единства.

В 19.00 площадь превратится в элегантную танцевальную сцену под открытым небом — стартует конкурс-фестиваль «Вечер вальса», объединяющий профессиональные и любительские хореографические коллективы. Особым украшением вечера станет массовое исполнение вальса с участием всех желающих, создающее неповторимую атмосферу праздника и единения.

Праздничная программа продолжится яркими концертными номерами и выступлениями творческих коллективов столицы, а завершится вечер масштабным концертом, который оставит после себя теплые воспоминания и ощущение настоящего праздника.