Глава МЧС проверил работу по предотвращению подъема грунтовых вод в Таласе

Глава МЧС Канатбек Чыныбаев ознакомился с работами по предотвращению подъема уровня грунтовых вод в населенных пунктах Таласской области. Об этом сообщили в ведомстве.

Министр осмотрел объекты, где ведутся необходимые мероприятия по снижению уровня грунтовых вод и защите населенных пунктов от подтопления и переувлажнения.

«Работы проводятся в целях защиты населенных пунктов, предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения рисков подтопления. Упреждающие мероприятия по предотвращению подъема уровня грунтовых вод начаты в этом году. В Таласской области предусмотрены работы на 21 объекте, из них на 13 объектах ведутся в рамках специальных проектов по восстановлению дренажей закрытого типа. На 8 объектах проводятся работы по очистке дренажей открытого типа с привлечением спецтехники МЧС. На сегодня на пяти объектах работы завершены, на оставшихся трех продолжаются», — говорится в сообщении.