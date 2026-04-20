Техноблог

Как будет выглядеть Huawei Pura X Max показали инсайдеры

В преддверии официальной презентации в сети появились фото складного смартфона Huawei Pura X Max, позволяющие оценить ключевые особенности дизайна устройства, сообщает Huawei Central.

Судя по опубликованным материалам, модель получила нестандартную компоновку задней панели, которая разделена на три визуальные зоны. Значительную часть занимает вытянутый блок камеры с тремя объективами и вспышкой. На корпусе также присутствует маркировка фирменной системы обработки изображений XMAGE.

Также видно, что устройство выполнено в глянцевом корпусе с металлической рамкой. В сложенном состоянии смартфон сохраняет компактные размеры, а в раскрытом формате трансформируется в широкое устройство, близкое к планшету.

Презентация Huawei Pura X Max ожидается сегодня, 20 апреля. Вероятнее всего, смартфон будет продаваться только на территории Китая. 
Материалы по теме
Для улучшения ОС. Microsoft готовит обновление меню «Пуск» в Windows 11
Мировой рынок смартфонов упал на 6 процентов впервые с 2023 года
Эксперты назвали лучшие кнопочные телефоны, доступные в 2026 году
DeepSeek разработал двухрежимную ИИ-модель нового поколения
Аватары с голосом пользователя. Google запускает новую функцию на базе ИИ
Apple и Lenovo возглавили антирейтинг ремонтопригодности ноутбуков
Xiaomi возобновляет производство складных смартфонов: первый представят летом
Google сделала бесплатным ИИ-генератор видео Veo 3.1 AI для всех пользователей
Какого цвета будут смартфоны линейки iPhone 18 Pro от Apple, узнали инсайдеры
Топ-10 мощных смартфонов в марте 2026 года составили эксперты
Блокировка Telegram. Россияне начали массово переходить в&nbsp;мессенджер KakaoTalk Блокировка Telegram. Россияне начали массово переходить в мессенджер KakaoTalk
Робот-гуманоид побил мировой рекорд человека в&nbsp;полумарафоне в&nbsp;Пекине Робот-гуманоид побил мировой рекорд человека в полумарафоне в Пекине
Мировой рынок смартфонов упал на&nbsp;6&nbsp;процентов впервые с&nbsp;2023 года Мировой рынок смартфонов упал на 6 процентов впервые с 2023 года
На&nbsp;Земле началась магнитная буря, которая продлится почти неделю На Земле началась магнитная буря, которая продлится почти неделю
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
23:18
Кыргызстан включат в календарь высшей лиги мирового водно-моторного спорта
23:01
О насыщенной программе на 148-летие Бишкека рассказала мэрия
22:44
Певица Роза Аманова удостоена рыцарского креста ордена «За заслуги» Венгрии
22:25
Глава МЧС проверил работу по предотвращению подъема грунтовых вод в Таласе