Как будет выглядеть Huawei Pura X Max показали инсайдеры

В преддверии официальной презентации в сети появились фото складного смартфона Huawei Pura X Max, позволяющие оценить ключевые особенности дизайна устройства, сообщает Huawei Central.
Также видно, что устройство выполнено в глянцевом корпусе с металлической рамкой. В сложенном состоянии смартфон сохраняет компактные размеры, а в раскрытом формате трансформируется в широкое устройство, близкое к планшету.
Презентация Huawei Pura X Max ожидается сегодня, 20 апреля. Вероятнее всего, смартфон будет продаваться только на территории Китая.