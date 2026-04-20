Как будет выглядеть Huawei Pura X Max показали инсайдеры

В преддверии официальной презентации в сети появились фото складного смартфона Huawei Pura X Max, позволяющие оценить ключевые особенности дизайна устройства, сообщает Huawei Central.

Судя по опубликованным материалам, модель получила нестандартную компоновку задней панели, которая разделена на три визуальные зоны. Значительную часть занимает вытянутый блок камеры с тремя объективами и вспышкой. На корпусе также присутствует маркировка фирменной системы обработки изображений XMAGE.

Также видно, что устройство выполнено в глянцевом корпусе с металлической рамкой. В сложенном состоянии смартфон сохраняет компактные размеры, а в раскрытом формате трансформируется в широкое устройство, близкое к планшету.

Презентация Huawei Pura X Max ожидается сегодня, 20 апреля. Вероятнее всего, смартфон будет продаваться только на территории Китая.