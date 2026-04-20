ОАО «Элдик Банк» 17 апреля удостоилось главной номинации «Лучший работодатель» в рамках премии HR Excellence 2026. Полученная награда подтверждает эффективность реализуемой в банке стратегии в области управления персоналом, развития корпоративной культуры и формирования комфортной и поддерживающей рабочей среды.
Банк последовательно внедряет современные HR-практики, инвестирует в профессиональное и личностное развитие сотрудников, а также формирует корпоративную культуру, основанную на принципах доверия, открытости и взаимного уважения.
Признание на профессиональной премии служит подтверждением правильности выбранного курса и выступает дополнительным стимулом для дальнейшего совершенствования внутренних процессов. ОАО «Элдик Банк» намерено и далее развивать корпоративную среду, внедряя лучшие практики и создавая условия для устойчивого роста и раскрытия потенциала сотрудников.
Лицензия НБ КР № 033.