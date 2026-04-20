«Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026

ОАО «Элдик Банк» 17 апреля удостоилось главной номинации «Лучший работодатель» в рамках премии HR Excellence 2026. Полученная награда подтверждает эффективность реализуемой в банке стратегии в области управления персоналом, развития корпоративной культуры и формирования комфортной и поддерживающей рабочей среды.

Банк последовательно внедряет современные HR-практики, инвестирует в профессиональное и личностное развитие сотрудников, а также формирует корпоративную культуру, основанную на принципах доверия, открытости и взаимного уважения.

Признание на профессиональной премии служит подтверждением правильности выбранного курса и выступает дополнительным стимулом для дальнейшего совершенствования внутренних процессов. ОАО «Элдик Банк» намерено и далее развивать корпоративную среду, внедряя лучшие практики и создавая условия для устойчивого роста и раскрытия потенциала сотрудников.

Лицензия НБ КР № 033. 
В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5
Дебош в Бишкеке: парень и девушка устроили конфликт с милицией
Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
Вдохновленные Играми кочевников байкеры Бишкека откроют сезон с этно-шоу