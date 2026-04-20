Кыргызстан включат в календарь высшей лиги мирового водно-моторного спорта

В Бишкеке подписано соглашение между The UIM F1H2O Promoter, H2O Management Ltd CEO и Федерацией водно-моторных видов спорта Кыргызской Республики.

По данным федерации, соглашение стало историческим шагом для страны — впервые Кыргызстан официально войдет в календарь F1H2O World Championship.

«Чемпионат станет значимым событием для страны и даст серьезный социально-экономический импульс, включая рост международного интереса к Кыргызстану, усиление туристической привлекательности и расширение возможностей для бизнеса. Отдельный эффект получат ключевые отрасли экономики, такие как туризм, ресторанный бизнес, сфера услуг и инфраструктура. Проект создает долгосрочное влияние, выходящее за рамки одного спортивного события», — говорится в сообщении.