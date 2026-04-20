Певица Роза Аманова удостоена рыцарского креста ордена «За заслуги» Венгрии. Об этом сообщает посольство этой европейской страны в Бишкеке.

По его данным, церемония награждения прошла в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова.

«В соответствии с решением президента Венгрии от 15 марта 2026 года, Роза Аманова — директор Научно-исследовательского центра традиционной культуры и искусства НАН КР, народная артистка Кыргызской Республики, композитор и музыковед представлена к награждению рыцарским крестом ордена «За заслуги» Венгрии. Награда присуждена в знак признания самоотверженной и высокопрофессиональной деятельности Розы Амановой, направленной на развитие культурного диалога между Венгрией и Кыргызстаном», — говорится в сообщении.