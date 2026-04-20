Общество

Певица Роза Аманова удостоена рыцарского креста ордена «За заслуги» Венгрии

Фото из интернета. Роза Аманова

Певица Роза Аманова удостоена рыцарского креста ордена «За заслуги» Венгрии. Об этом сообщает посольство этой европейской страны в Бишкеке.

По его данным, церемония награждения прошла в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова.

«В соответствии с решением президента Венгрии от 15 марта 2026 года, Роза Аманова — директор Научно-исследовательского центра традиционной культуры и искусства НАН КР, народная артистка Кыргызской Республики, композитор и музыковед представлена к награждению рыцарским крестом ордена «За заслуги» Венгрии. Награда присуждена в знак признания самоотверженной и высокопрофессиональной деятельности Розы Амановой, направленной на развитие культурного диалога между Венгрией и Кыргызстаном», — говорится в сообщении.
