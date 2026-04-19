Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку для обеспечения безопасности паломников. Об этом сообщает Министерство внутренних дел королевства.

Анонсирован ряд новых ограничений и правил, направленных на обеспечение безопасности паломников и безопасное, упорядоченное проведение хаджа.

С 18 апреля запрещен въезд или пребывание в Мекке для всех лиц с визами любых категорий, не имеющих визы для хаджа.

С 13 апреля 2026 года лица, желающие въехать в Мекку, должны теперь получать официальное разрешение от уполномоченных органов. Въезд в город лиц без разрешения будет запрещен. Въехать в Мекку смогут обладатели вида на жительство, выданного в городе, лица, имеющие разрешение на хадж, а также лица, имеющие разрешение на работу, выданное в электронном виде через платформы Absher Individuals и Muqeem и интегрированное с системой Tasreeh.

Согласно решению МВД, с 18 апреля по 31 мая 2026 года временно приостанавливается выдача разрешений на умру через платформу Nusuk для граждан Саудовской Аравии, граждан арабских государств Персидского залива, резидентов и лиц с другими визами.

В случае несоблюдения этих правил будут применяться меры наказания, установленные законодательством.