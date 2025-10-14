МВД: При побеге ликвидирован подозреваемый в двойном убийстве в «Ак-Ордо»

Министерство внутренних дел Кыргызстана сообщило о ликвидации подозреваемого в двойном убийстве, совершенном в жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека.

Ранее сотрудники МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали И.С., 2006 года рождения, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Сегодня в рамках следственных действий в Кеминском районе Чуйской области задержанный попытался сбежать.

«Сотрудники милиции, действуя в соответствии с законодательством и руководствуясь статьями 45 и 46 Закона «О прохождении службы в правоохранительных органах», применили табельное оружие», — отметили в ведомстве.

В результате полученного ранения И.С. скончался.

По факту проводится служебная проверка, о ее результатах сообщат дополнительно.

Напомним, в ночь на 3 октября в доме по улице Ынтымак в жилмассиве «Ак-Ордо» обнаружены тела мужчины 1991 года рождения и его сестры 1987 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчине нанесено 18 ножевых ранений, женщине — 11.

У погибшего осталось трое детей, супруга в положении. Она опознала подозреваемого.

Сапармурата Ильязова задержали благодаря системе распознавания лиц «Безопасная страна». Он признался в преступлении.