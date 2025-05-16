Дедовщина в войсковой части МЧС. Задержан военнослужащий

Военнослужащий, притеснявший солдат в войсковой части МЧС, задержан Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона, ведется следствие. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что по поручению министра Бообека Ажикеева создана комиссия и проведены дополнительные расследования по фактам действий, не соответствующих дисциплинарному уставу, — притеснения солдат срочной службы.

В результате за ненадлежащую работу с личным составом, неисполнение своих должностных обязанностей и ненадлежащее проведение кадровой политики:

начальник войсковой части 86123 — Государственного центра подготовки спасателей — освобожден от занимаемой должности;

первый заместитель начальника войсковой части — начальник штаба — понижен в должности за неспособность в полной мере выполнять свои должностные обязанности и ненадлежащую работу с личным составом;

командир третьего спасательного отряда и заместитель командира по работе с личным составом понижены в должности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и ненадлежащую работу с личным составом.

Кроме того, офицерам, работавшим с солдатами срочной службы, объявлен выговор.

Напомним, 11 мая в интернете распространили видео, на котором старослужащий заставил солдат встать в позу «страуса» — головой в пол, попутно обзывая их и нецензурно выражаясь. В Военной прокуратуре заявили, что по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Истязание» УК КР.

Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Бообеку Ажикееву. Основанием послужили факты грубого нарушения уставных норм и принципов воинской дисциплины, зафиксированные в видеозаписи, которая опубликована в соцсетях.