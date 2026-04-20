Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера

Президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов заявил, что уровень озера Иссык-Куль в прошлом существенно менялся и мог отступать более чем на километр.

По его словам, данные Google Earth показывают, что древняя береговая линия располагалась на расстоянии примерно 1,25 километра от современной. Эти изменения, по оценкам, происходили около 5-7 тысяч лет назад.

Ученый отметил, что подобные колебания носят циклический характер. Уровень воды в озере может как повышаться, так и снижаться, и такие фазы длятся сотни лет.

«Вероятно, сейчас мы наблюдаем естественный этап понижения уровня воды, то есть фазу обмеления», — подчеркнул он.

Таким образом, происходящие изменения в Иссык-Куле могут быть частью долгосрочного природного цикла, а не исключительно результатом текущих климатических или хозяйственных факторов.
Материалы по теме
Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
Президент КР призывает граждан не использовать синтетические сети на озерах
Скоро туристический сезон. Плановых проверок на Иссык-Куле не будет
Юрта на воде стала звездой фестиваля абрикоса на Иссык-Куле
Обмеление Иссык-Куля. Из-за полива полей реки не доносят воду до озера
Как менялся уровень воды в Иссык-Куле, рассказали в Кыргызгидромете
Сохранить Иссык-Куль. Депутат призывает принять госпрограмму до 2035 года
Минус три метра: северная часть озера Иссык-Куль может превратиться в болото
Экологическая милиция очищает дно Иссык-Куля от опасных рыболовных сетей
В Иссык-Кульской области распределили участки под охотничьи хозяйства
Популярные новости
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
Протоколы станут цифровыми, скидки за&nbsp;нарушение ПДД уберут Протоколы станут цифровыми, скидки за нарушение ПДД уберут
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Главный трансплантолог&nbsp;РФ провел в&nbsp;Бишкеке успешную операцию по&nbsp;пересадке печени Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
Бизнес
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25&nbsp;лет вместе&nbsp;&mdash; 5&nbsp;МИЛЛИОНОВ причин выиграть KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
