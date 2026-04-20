Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера

Президент Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов заявил, что уровень озера Иссык-Куль в прошлом существенно менялся и мог отступать более чем на километр.

По его словам, данные Google Earth показывают, что древняя береговая линия располагалась на расстоянии примерно 1,25 километра от современной. Эти изменения, по оценкам, происходили около 5-7 тысяч лет назад.

Ученый отметил, что подобные колебания носят циклический характер. Уровень воды в озере может как повышаться, так и снижаться, и такие фазы длятся сотни лет.

«Вероятно, сейчас мы наблюдаем естественный этап понижения уровня воды, то есть фазу обмеления», — подчеркнул он.

Таким образом, происходящие изменения в Иссык-Куле могут быть частью долгосрочного природного цикла, а не исключительно результатом текущих климатических или хозяйственных факторов.