События в Кой-Таше: что происходит с главными участниками год спустя

Прошел год со дня событий в Кой-Таше, круто изменивших судьбу бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Хронология событий 7-8 августа 2019 года по версии 24.kg.

Спецоперация с двумя попытками

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. На спецоперацию силовики решились после многомесячных, но безуспешных уговоров Атамбаева прийти на допрос и дать показания. Спецоперация провалилась дважды. В первый день в ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек. Убит заместитель командира спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков. Он погиб от огнестрельного ранения. Шесть бойцов спецназа сторонники бывшего главы государства взяли в заложники.

8 августа 2019 года общими силами МВД и ГКНБ проведена спецоперация по задержанию владельца резиденции. После долгих переговоров Алмазбек Атамбаев все-таки сдался. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор.

В ночь на 9 августа 2019 года атамбаевцы прибыли на площадь Ала-Тоо. Они вели себя агрессивно, громили машины и требовали отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

В результате событий в Кой-Таше и стихийной акции протеста на площади пострадали около 140 человек. Факты зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков. По всем эпизодам фигурантом проходит Алмазбек Атамбаев.

Суть обвинений

Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа завершили в конце января 2020 года. Уголовное дело насчитывает 80 томов. Обвиняемыми проходят 19 человек.

Алмазбеку Атамбаеву вменяют восемь статей Уголовного кодекса КР — «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».

Фото из интернета. Бывший президент Алмазбек Атамбаев

В отношении Алмазбека Атамбаева провели более 10 экспертиз, включая баллистическую и психиатрическую.

Следствие считает, что полковника спецслужб (звание присвоили посмертно. — Прим. 24.kg) убил именно бывший президент.

Такого же мнения придерживаются и адвокаты семьи погибшего спецназовца. Они полагают, что в Усенбека Ниязбекова стреляли в упор из снайперской винтовки Драгунова, которую с другим оружием нашли при обыске дома бывшего главы государства.

Алмазбек Атамбаев под стражей в СИЗО ГКНБ. От участия в судебном заседании он отстранен до вынесения приговора по решению судьи. Поводом послужило нарушение порядка.

Ведущие и пристяжные

Практически всем представителям ближнего окружения Атамбаева, кто в те дни находился в Кой-Таше и вступил в противостояние с силовиками, предъявлены тяжкие обвинения. Экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, по версии следствия, имеет прямое отношение к захвату в заложники шестерых бойцов «Альфы». Он в ночь с 7 на 8 августа вел переговоры с силовиками и озвучивал требования.

Ему вменяют семь статей УК КР: «Организация покушения на насильственный захват власти», «Захват и удержание лица в качестве заложника», «Организация массовых беспорядков», «Хищение оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц», «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении органа дознания», «Воспрепятствование деятельности следователя», «Применение насилия или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти».

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Соучастницей по статье «Захват заложников» проходит депутат от парламентской фракции СДПК Ирина Карамушкина. Ее также подозревают в попытке насильственного захвата власти.

Ирина Карамушкина называет уголовное преследование политическим заказом и гонениями. Она утверждает, что ее оговорил член политсовета СДПК Алга Кылычев.

Ирина Карамушкина находится под домашним арестом. Ее имущество под арестом. Она прошла психиатрическую экспертизу и признана вменяемой.

По статьям «Захват заложников» и «Попытка насильственного захвата власти» УК КР обвиняется и депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова. Она тоже находится под домашним арестом.

Член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева обвиняется по семи особо тяжким статьям. Среди них «Организация покушения на насильственный захват власти», «Захват заложников», «Организация массовых беспорядков», «Хищение оружия». Она под домашним арестом. По словам подследственной, прямых доказательств ее вины нет.

Бывший парламентарий Равшан Джеенбеков проходит как организатор массовых беспорядков и захвата заложников. Подозревают его и в покушении на попытку насильственного захвата власти.

Подозревается в попытке насильственного захвата власти и экс-нардеп Мээрбек Мискенбаев. Он находится в Бишкекском СИЗО-1.

Фархат Баабиев фигурант уголовного дела, которое расследуют в ГКНБ. Ему инкриминируется статья «Возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенной группой лиц по предварительному сговору» УК КР.

Ранее в YouTube распространили аудиозапись разговора двух сторонников бывшего главы государства. На ней якобы Фархат Баабиев дает указания некоему Аману о необходимости начала погромов домов и бизнеса уроженцев Ошской области.

Телохранители

15 лет лишения свободы может получить охранник Алмазбека Атамбаева — Канат Сагымбаев. Ему вручили уведомления о подозрении в совершении 11 тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них пособничество в убийстве, злоупотребление должностным положением и организация хищения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Фото из интернета. Экс-сотрудник Девятого управления Канат Сагымбаев

Что касается еще одного телохранителя Атамбаева — Каната Осмоналиева, то он состоит на учете в РЦПЗ. Однако экспертиза признала его вменяемым. Осмоналиева обвинили в хищении оружия и боеприпасов. По версии следствия, его действиями руководила Кундуз Жолдубаева. Она назвала это абсурдом.

Запасные игроки

Экс-директор ГП «Дан» Алга Кылычев заключил сделку со следствием. Он проходит обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР. На сотрудничество с органами согласился и начальник «Народного штаба» Кыяз Смаилов. Ему вручили уведомления о подозрении по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.

Под домашний арест на основании сделки отпущен Амантур Жамгырчиев. Ему предъявили обвинения по статьям «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР.

Дела по тем, кто согласился сотрудничать со следствием, выделены в отдельное производство.

Две комиссии — два вердикта

По событиям в Кой-Таше было создано две комиссии. Первая государственная, вторая — общественная. Заключения они выдали диаметрально противоположные.

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Государственная комиссия вину возложила на Алмазбека Атамбаева и его сторонников, указав на то, что бывший президент планировал насильственный захват власти, сопряженный с массовыми беспорядками и мародерствами. Дали и оценку силовикам, но с оговоркой, что они основаны на нормах Конституции, действующего Уголовно-процессуального кодекса и законодательства КР.

Заключение альтернативной комиссии гласит, что во всем виновато руководство ГКНБ и МВД. Именно генералы своими незаконными методами толкнули мирных жителей сел Кой-Таш и Арашан, защищающих Атамбаева, на противоправные действия. Однако этот документ парламент рассматривать не стал.

Степень вины всех фигурантов дела о событиях в Кой-Таше установит суд. После 10 августа заседания снова будут проходить в обычном формате, но за закрытыми от журналистов дверями.