В Бишкеке более 200 человек вышли на субботник на воинском кладбище

Более 200 кыргызстанцев приняли участие в субботнике на Братском кладбище в Кызыл-Аскере, где захоронены герои Великой Отечественной войны. Акция началась с митинга-реквиема в честь погибших воинов.

Участники привели в порядок захоронения.

В мероприятии участвовали учителя музыкальной школы имени Петра Шубина, волонтеры, общественные активисты и организации. Координатор движения Светлана Лаптева выразила огромную благодарность сотрудникам мэрии за помощь в проведении. Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов подчеркнул значимость подобных инициатив и напомнил, на какие жертвы пошли люди, чтобы сегодня новые поколения жили.

Центральным событием стал митинг-реквием с минутой молчания и церемонией возложения цветов к памятнику воинам-освободителям.

Также, по словам Светланы Лаптевой, участникам представили историческую справку об эвакуационных госпиталях: в годы войны в республике действовали 25 госпиталей, где прошли лечение более 37 тысяч раненых бойцов, значительная часть которых вернулась в строй.

Организаторы подчеркнули важность сохранения исторической памяти и недопустимость попыток искажения истории и разрушения памятников.