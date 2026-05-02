Общество

Совершенствование стандартов халал-продукции обсудили ДУМК и ТПП Малайзии

Совершенствование стандартов халал-продукции обсудили представители Духовного управления мусульман Кыргызстана и Малайзийской международной исламской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

Отмечается, что в обсуждении также приняли участие сотрудники государственного учреждения «Центр развития халяльной индустрии» при Министерстве экономики и коммерции.

Стороны затронули вопросы укрепления религиозного, экономического и торгового сотрудничества между КР и Малайзией. Особое внимание уделено развитию халяльной индустрии, повышению качества халяльной продукции и услуг, обмену международным опытом, совершенствованию стандартов халал и расширению взаимного партнерства в этой области.

Гости поделились опытом в сфере халал-индустрии, рассказали о ее роли в развитии исламской торговли и экономических связей, а также в расширении делового сотрудничества между мусульманскими странами.
