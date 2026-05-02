Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 2 мая. Что подорожало больше всего

За неделю в Бишкеке подорожали хлеб, рис, огурцы, помидоры, морковь, яблоки, груши и растительное масло. А подешевели картофель, перец, лук, капуста, сахар и рыба.

В итоге стоимость минимального набора продуктов подорожала на 355 сомов и составила 7 тысяч 825 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 555 сомов. С начала года она подорожала на 1 тысячу 102 сома, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1 тысячу 710 сомов.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.


Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 25 апреля. Больше всего подорожало мясо
Продуктовая корзина Бишкека на 18 апреля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 11 апреля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 4 апреля. Что подорожало больше всего
Яйца и мясо — лидеры роста: как изменились цены в Кыргызстане за март 2026 года
Продуктовая корзина Бишкека на 28 марта. Подорожали груши, подешевели овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 21 марта. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 14 марта. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 7 марта. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 28 февраля. Насколько она подорожала за неделю
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане подорожает электроэнергия С 1 мая в Кыргызстане подорожает электроэнергия
Тенге и&nbsp;рубль обновили максимумы 2026&nbsp;года: курсы валют на&nbsp;29&nbsp;апреля Тенге и рубль обновили максимумы 2026 года: курсы валют на 29 апреля
Доллар и&nbsp;рубль дешевеют: курс валют в&nbsp;обменках и&nbsp;Нацбанке на&nbsp;30&nbsp;апреля Доллар и рубль дешевеют: курс валют в обменках и Нацбанке на 30 апреля
В&nbsp;Чаткале начали строить каскад ГЭС и&nbsp;солнечной электростанции В Чаткале начали строить каскад ГЭС и солнечной электростанции
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
