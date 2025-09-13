О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева

В селе Кой-Таш сегодня с утра в дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева пришли сотрудники милиции. Об этом в соцсетях сообщил его сын Кадырбек Атамбаев.

Фото скриншота с видеозаписи Кадырбека Атамбаева. Сегодня с утра в дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева пришли сотрудники милиции

По словам дочери бывшего политика Алии Шагиевой, к резиденции пришли несколько десятков человек, часть из них — в милицейской форме, другие — в гражданской одежде. Документов они не предъявили.

Семья заявляет, что предпринимается попытка штурма дома. По словам детей Атамбаева, сотрудники милиции с применением силы открыли дверь.

Кадыр Атамбаев называет происходящее «беспределом» и напомнил, что судебные разбирательства вокруг их жилища продолжаются.

Алия Шагиева сказала, что пришедшие сломали двери, разбили окна и выносят мебель.