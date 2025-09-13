18:51
Происшествия

О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева

В селе Кой-Таш сегодня с утра в дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева пришли сотрудники милиции. Об этом в соцсетях сообщил его сын Кадырбек Атамбаев.

скриншота с видеозаписи Кадырбека Атамбаева
Фото скриншота с видеозаписи Кадырбека Атамбаева. Сегодня с утра в дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева пришли сотрудники милиции

По словам дочери бывшего политика Алии Шагиевой, к резиденции пришли несколько десятков человек, часть из них — в милицейской форме, другие — в гражданской одежде. Документов они не предъявили.

Семья заявляет, что предпринимается попытка штурма дома. По словам детей Атамбаева, сотрудники милиции с применением силы открыли дверь.

Кадыр Атамбаев называет происходящее «беспределом» и напомнил, что судебные разбирательства вокруг их жилища продолжаются.

Алия Шагиева сказала, что пришедшие сломали двери, разбили окна и выносят мебель.

Напомним, что участок в селе Кой-Таш, где находится дом бывшего президента, был возвращен государству. Согласно решению суда, прилегающая территория также передана государству.

Ранее директор Госагентства по управлению госимуществом Тимур Малбашев проинформировал, что здесь намерены построить современный дом престарелых и новый детский сад на 500 мест.

 
