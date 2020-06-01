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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбек Атамбаев не сможет участвовать в суде до вынесения приговора

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в селе Кой-Таш.

Ранее подсудимый Алмазбек Атамбаев отказался сидеть рядом с остальными обвиняемыми за стеклянным ограждением. Решением судьи он был удален из зала заседаний.

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Адвокат Замир Жоошев сообщил 24.kg, что главный обвиняемый не будет участвовать в судебных заседаниях до вынесения приговора. По его словам, такое решение принял председательствующий на процессе Марат Сыдыков.

«Судья дал распоряжение о том, чтобы Алмазбека Атамбаева посадили за стеклянное ограждение. Я считаю, что это указание судьи было незаконным, поскольку Атамбаев был заключен под стражу по делу об освобождении Азиза Батукаева. По этому делу он должен сидеть свободно рядом с адвокатами. Алмазбек Атамбаев отказался садиться в клетку в связи с плохим состоянием здоровья. Поэтому судья решил удалить его навсегда до вынесения приговора», — сказал юрист.

Замир Жоошев считает это решение незаконным, поскольку в УПК прописано, что обвиняемый удаляется из зала суда только до следующего заседания.

Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154384/
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