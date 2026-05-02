В Бишкеке уже две недели открыт люк на перекрестке в микрорайоне «Тунгуч»

В Бишкеке на пересечении улиц Ауэзова и Анкара в микрорайоне «Тунгуч» обнаружен открытый люк, представляющий опасность для прохожих.

По словам очевидцев, крышка люка расколота на несколько частей, а обломки лежат рядом. В таком состоянии он находится уже около двух недель. Как утверждают жители столицы, визуально глубина люка составляет около 3 метров.

Один из жителей сообщил, что направлял видео в службы мэрии, но реакции пока не последовало.

«Я отсылаю видео в службы мэрии столицы, но тишина. А если упадет ребенок или кто-то еще?» — задался вопросом он.

