Допросы, задержания, извинения. Как покушаются на свободу слова в Кыргызстане

С начала пандемии коронавируса в Кыргызстане пользователи в соцсетях активно критикуют правительство. С марта по май, пока действовал режим ЧП, и все сидели вынужденно на карантине, чиновников ругали за то, что число заболевших минимальное, а здоровых людей лишили возможности зарабатывать, заперев по домам.

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Но в июне эпидемиологическая ситуация резко ухудшилась. Число смертей от коронавируса и присоединившейся к нему внебольничной пневмонии, неуклонно растет. Люди задыхаются на пороге лечебниц. Не хватает медиков, лекарств, коек в реанимации. Параллельно с этим подскочил градус недовольства среди населения.

В соцсетях теперь уже открыто обвиняют правительство в распиле грантовых денег и в том, что вместо подготовки к вспышке смертоносной инфекции чиновники занимались имитацией деятельности.

Ответом стало жесткое закручивание гаек. Активных пользователей соцсетей принялись таскать на допросы. Со всех берут подписку о неразглашении. То есть пояснить, в чем, собственно, конкретные претензии, вышедший из здания ГКНБ или МВД не может. Как верно отметила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, критика в Кыргызстане неожиданно превратилась в преступление.

24.kg вспоминает, кого и за что вызывали на допросы и задерживали с начала 2020 года.

1 Дело Элмира Сыдымана Дело Элмира Сыдымана

17 февраля был задержан блогер Элмир Сыдыман (Sydyman). Ему инкриминировали разжигание межрегиональной розни.

Ранее он разместил на своей странице в Instagram видео, где заявил, что южные регионы — Ош, Баткен и Джалал-Абад неразвиты. «Возможно, ты из Оша, Баткена или Джалал-Абада, но ты мне не нравишься», — сказал на видео Элмир Сыдыман.

Эксперты не нашли в его высказываниях и намека на экстремизм и попытки посеять рознь. Но гособвинение потребовало для блогера шесть лет тюрьмы. 8 июня суд должен был огласить приговор. Однако процесс приостановлен. Сыдыман находится под домашним арестом.

2 Фейки, оказавшиеся правдой Фейки, оказавшиеся правдой

16 марта Женщина через Instagram распространяла информацию, а по версии милиции, фейки, что случаи заболевания COVID-19 в Кыргызстане уже зарегистрированы, но власти скрывают это от населения. Тревогу забила 27-летняя жительница села Беловодского Московского района Чуйской области.

Спустя два дня выяснилось, что коронавирус все же проник в страну и Минздрав официально заявил о трех больных.

В Джети-Огузском районе ГКНБ задержал 56-летнего Шимера Касимова. Он распространил информацию о том, что в Караколе на санитарных постах могут пропустить авто без проверки документов. За это, по его словам, необходимо заплатить. Чекисты утверждали, что сообщение ложное. Однако позже стало известно о взятках в столице.

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В Сокулукском районе местный житель Бактияр Бактыбаев был задержан за распространение информации о том, что в местном акимиате был выявлен зараженный коронавирусом чиновник. На следующий день стало известно, что один человек в этом районе все же болен, а сотрудники администрации действительно самоизолировались.

В Нарынской области милиция задержала двух дезинформаторов, которые, увидев у себя в селе карету скорой помощи, начали говорить, что в регионе зарегистрировали коронавирус. Через 10 дней Минздрав официально заявил, что в Нарыне есть пациент с коронавирусом. Выяснилось, что этот больной до обсервации гостил у родственников в Бишкеке.

3 Гражданское общество vs силовики Гражданское общество vs силовики

Повезло блогеру Афтандилу Жоробекову. Уголовное дело в отношении него прекратили.

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На своей странице в Facebook он написал, что если бы не поддержка друзей и правозащитиков, то у дела был бы другой исход. «В первые дни, когда я сидел в СИЗО, на меня оказывали давление. Спустя четыре-пять дней, когда в обществе и соцсетях стали высказывать свое мнение по поводу моего задержания, отношение ко мне изменилось», — отметил он.

Афтандила Жоробекова задержали 24 ноября, суд санкционировал его арест на два месяца. Ему предъявили обвинение в разжигании межрегиональной розни. Спустя две недели отпустили под домашний арест.

4 Стало ясно, кто здесь главный Стало ясно, кто здесь главный

Самым урожайным на вызовы в силовые органы выдался июль.

Только за эту неделю на допросе в ГКНБ побывала резидент проекта Stand Up Bishkek Назгуль Алымкулова, а в МВД — администратор сатирической группы в Facebook «Меместан» Арген Бактыбек уулу и его супруга Эркина Асанбаева.

Назгуль Алымкулову вызвали в качестве свидетеля. Ранее она выложила в социальную сеть видео рэпера 6ix9ine, где с помощью специального приложения подставила ему лицо президента страны. После этого страницу комика пытались взломать неизвестные.

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В каком качестве допрашивали Аргена Бактыбек уулу и его супругу Эркину, неясно. Пара дала подписку о неразглашении.

Но в повестке, которую они ранее выложили у себя на странице в Facebook, указано, что 16 июля следственному отделу МВД поступили материалы от Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции. В них говорится, что неизвестный человек в мессенджере WhatsApp и социальных сетях опубликовал девятиминутную аудиозапись, где призывал народ выйти на митинг 1 июля у здания парламента.

Арген и Эркина утверждают, что никакого отношения к этому так и не состоявшемуся митингу не имели и никого на него не приглашали.

Закон о манипулировании информацией еще не подписан, а блогеров уже «кошмарят». Что же будет дальше? Эксперты уверены, что ситуация со свободой слова значительно ухудшилась и все эти «беседы» правоохранителей с блогерами и дизайнерами — начало масштабного наступления на свободу слова.