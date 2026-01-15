10:55
Общество

Свободу слова в Кыргызстане обсудили глава Минкультуры и представитель ОБСЕ

Мирбек Мамбеталиев в Вене (Австрия) провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яном Брату. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана.

Фото пресс-службы Минкультуры
Стороны обсудили текущее состояние медиасферы в КР и актуальные вопросы обеспечения свободы выражения мнений.

Глава ведомства подтвердил приверженность нашей республики международным обязательствам в сфере свободы слова, подчеркнув важность соблюдения баланса между свободой СМИ и ответственностью за распространение информации, говорится в сообщении.

Также затронуты вопросы цифровой трансформации, противодействия дезинформации и повышения профессиональных стандартов и медиаграмотности.

Отдельное внимание уделено законодательным инициативам, безопасности журналистов и развитию практического сотрудничества с ОБСЕ, включая экспертную поддержку, обучающие программы и обмен лучшими практиками.
