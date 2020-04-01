В Сокулуке мужчина распространил фейк о зараженном коронавирусом чиновнике

ГКНБ выявил еще одного распространителя фейковой информации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что 33-летний Бактияр Бактыбаев живет в Сокулукском районе Чуйской области.

«Мужчина распространил через соцсеть фейковую информацию о том, что якобы в администрации Сокулукского района был выявлен зараженный коронавирусом человек. С Бактияром Бактыбаевым провели профилактическую беседу, после чего, раскаявшись в содеянном, он попросил прощения у народа. Его действиям будет дана юридическая оценка», — отметили в ГКНБ.

В госкомитете напоминают, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.