В Кыргызстане Temirov Live и «Клооп Медиа» признаны экстремистскими

Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, «Клооп Медиа» и «Айт Айт десе». Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор телеканала Region Омурбек Рахманов.

По его данным, райсуд также признал экстремистскими действия журналистов Болота Темирова и Рината Тухватшина, связанные с деятельностью указанных проектов. Согласно решению суда, деятельность этих медиа запрещена, а их страницы в социальных сетях подлежат блокировке.

«Лица, распространившие или перепечатавшие материалы этих проектов, будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызстана», — говорится в сообщении.