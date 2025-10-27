В Кыргызстане Temirov Live и «Клооп Медиа» признаны экстремистскими

Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск прокуратуры и признал экстремистскими информационные материалы интернет-изданий Temirov Live, «Клооп Медиа» и «Айт Айт десе». Об этом на своей странице в Facebook написал гендиректор телеканала Region Омурбек Рахманов.
По его данным, райсуд также признал экстремистскими действия журналистов Болота Темирова и Рината Тухватшина, связанные с деятельностью указанных проектов. Согласно решению суда, деятельность этих медиа запрещена, а их страницы в социальных сетях подлежат блокировке.
«Лица, распространившие или перепечатавшие материалы этих проектов, будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызстана», — говорится в сообщении.
Temirov Live — медиа-проект, основанный журналистом Болотом Темировым. Издание известно своими расследованиями по коррупции и злоупотреблениям. В январе 2022 года Темиров был задержан, а в ноябре того же года выдворен из Кыргызстана.
16 января 2024 года были задержаны 11 журналистов, связанных с проектами Temirov Live и «Айт Айт десе». В октябре того же года Ленинский районный суд Бишкека вынес приговор: супруге Болота Темирова Махабат Тажибек кызы и Азамату Ишенбекову — шесть и пять лет лишения свободы соответственно, Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой — по три года пробации. Остальные фигуранты дела были оправданы.
«Клооп Медиа» — независимое интернет-издание Кыргызстана, основанное в 2007 году Ринатом Тухватшиным и Бектуром Искендером. В 2023 году прокуратура подала иск о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В 2024 году суд удовлетворил этот иск, и организация была ликвидирована как юридическое лицо в Кыргызстане.