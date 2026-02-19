09:39
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Власть

Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних условиях «полной чушью»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних условиях «полной чушью». Об этом сообщает Bloomberg.

СМИ
Фото СМИ. Президент Франции назвал свободу слова в интернете в нынешних условиях «полной чушью»

«Свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту так называемую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой», — заявил французский лидер на встрече со студентами во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели.

По его словам, международные компании должны обеспечивать прозрачность алгоритмов рекомендаций на своих ресурсах, поскольку сейчас эти алгоритмы «являются предвзятыми».

Эммануэль Макрон отметил, что не призывает к регулированию алгоритмов. Но настаивает — все должны иметь информацию о том, «как эти алгоритмы создаются, обучаются и куда они приведут пользователя».

Напомним, ранее французская прокуратура начала расследование в отношении соцсети X по подозрению в использовании алгоритмов для иностранного вмешательства. Париж запросил доступ к системе рекомендаций и данным о публикациях пользователей. В феврале 2026 года прошли обыски во французском офисе компании, а владельца платформы Илона Маска и бывшего гендиректора Линду Яккарино вызвали на допрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362624/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Госдеп США намерен финансировать проекты по защите свободы слова в Европе
Президент Франции сообщил о подготовке к диалогу с Владимиром Путиным
Садыр Жапаров высказался о правах человека и свободе слова в Кыргызстане
Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы
Свободу слова в Кыргызстане обсудили глава Минкультуры и представитель ОБСЕ
В Кыргызстане Temirov Live и «Клооп Медиа» признаны экстремистскими
В Турции власти взяли под контроль телеканал оппозиции и арестовали его главреда
Макрон угрожает России расплатой в случае отказа от переговоров с Киевом
Дефицит кадров? Себастьен Лекорню снова назначен премьер-министром Франции
Президенту Франции пришлось идти пешком в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Поворот в&nbsp;политике Кыргызстана. Объясняем на&nbsp;пальцах, что происходит Поворот в политике Кыргызстана. Объясняем на пальцах, что происходит
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
19 февраля, четверг
09:34
Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних условиях «полной чушью» Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних усло...
09:29
Пропавшую в Бишкеке 17-летнюю девушку нашли в Караколе
09:24
Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля
09:15
Главе МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» вынесен выговор: за что
08:58
В Бишкеке нехватка парковок, а стоянки работают как автосалоны, возмущен депутат
18 февраля, среда
23:40
Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla