Президент Франции Эммануэль Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних условиях «полной чушью». Об этом сообщает Bloomberg.

«Свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту так называемую свободу слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистнической речи к другой», — заявил французский лидер на встрече со студентами во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели.

По его словам, международные компании должны обеспечивать прозрачность алгоритмов рекомендаций на своих ресурсах, поскольку сейчас эти алгоритмы «являются предвзятыми».

Эммануэль Макрон отметил, что не призывает к регулированию алгоритмов. Но настаивает — все должны иметь информацию о том, «как эти алгоритмы создаются, обучаются и куда они приведут пользователя».

Напомним, ранее французская прокуратура начала расследование в отношении соцсети X по подозрению в использовании алгоритмов для иностранного вмешательства. Париж запросил доступ к системе рекомендаций и данным о публикациях пользователей. В феврале 2026 года прошли обыски во французском офисе компании, а владельца платформы Илона Маска и бывшего гендиректора Линду Яккарино вызвали на допрос.