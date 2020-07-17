Передай дочери, что я ее люблю. У волонтера на руках задохнулся мужчина

У волонтера случился нервный срыв после того, как не удалось спасти очередного пациента. Видео в Twitter опубликовал пользователь Эсен Рысбеков.

Девушка Софья не смогла сдержать слез из-за смерти мужчины, который задыхался, а в больницу его не приняли из-за нехватки мест.

«Не хватило семи минут. Пусть какой-нибудь депутат реанимации откроет, я буду за него голосовать. У нас просто мест не хватает. Пациент мне сказал, что сейчас умрет, и попросил, чтобы я передала его дочери, как он ее любит», — очень эмоционально высказалась волонтер.

Сколько это может продолжаться! Вот это видео - это зеркало нашего правительства, наших чиновников и депутатов И неответственный граждан, которые продают свои голоса за 1000 сом!!! #ЧиновниктерКетсин #СтарыеДепутатыДолой pic.twitter.com/Iilc4LSnAX — Esen Rysbekov (@Esen_Rysbekov) July 16, 2020

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