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Общество

Создателя в соцсетях группы «Меместан» и его супругу допросили в МВД

Администратора сатирической группы в Facebook «Меместан» Аргена Бактыбек уулу и его супругу Эркину Асанбаеву допросили в МВД. Об этом 24.kg сообщили они сами.

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По их словам, допрос длился два с половиной часа.

«Спасибо вам за поддержку. Телефон разрывается от сообщений. Понятно, что многого рассказать не получится из-за подписки о неразглашении. Но вы сами понимаете, что происходит», — сказала Эркина Асанбаева.

Напомним, вчера журналиста и администратора группы «Меместан» и его жену вызвали на допрос в МВД. В повестке указано, что 16 июля следственному отделу МВД поступили материалы от Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции. В них говорится, что неизвестный человек в мессенджере WhatsApp и социальных сетях опубликовал девятиминутную аудиозапись, где призывал народ выйти на митинг 1 июля у здания парламента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159807/
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