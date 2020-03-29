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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса

В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, в Джалал-Абадской области зарегистрировали новых 13 случаев, в Ошской — 6, в Бишкеке — 4, в Чуйской области — 2 и в Нарынской — 1.

«Все вновь инфицированные госпитализированы, проводится работа по выявлению контактных лиц», — сказал он.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148417/
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