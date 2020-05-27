Уголовное дело в отношении блогера Афтандила Жоробекова прекратили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Жоробеков поблагодарил всех, кто поддерживал его.

«Если бы не вы, то у дела был бы другой исход. В первые дни, когда я сидел в СИЗО, на меня оказывали давление. Спустя четыре-пять дней, когда в обществе и соцсетях стали высказывать свое мнение по поводу моего задержания, отношение ко мне изменилось», — пишет он.

Напомним, что Афтандила Жоробекова задержали 24 ноября, суд санкционировал его арест на два месяца. Ему предъявили обвинение в разжигании межрегиональной розни. Спустя две недели его отпустили под домашний арест.