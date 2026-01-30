07:57
Садыр Жапаров высказался о правах человека и свободе слова в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в традиционном интервью информационному агентству «Кабар» высказался о правах человека и свободе слова.

По его словам, и свобода слова, и демократия у нас есть.

«Если сравнивать с прошлым, то свободы слова сейчас не меньше. Будь то на страницах в социальных сетях или в средствах массовой информации — наши граждане свободно высказывают все, что считают нужным. Будь то социальные вопросы, политические темы, решения на уровне правительства или личные проблемы — люди пишут об этом, снимают видео и открыто высказываются. Никто их за это не одергивает и не ограничивает. По любым вопросам они свободно выражают свое мнение», — заявил глава государства.

Он отметил, что все это видят, читают, делятся, а при необходимости и освещают.

«Но кто-то может сказать, разве отдельных людей не задерживают правоохранительные органы, разве не нарушаются права человека? Однако нельзя забывать, что свобода слова и демократия — это, прежде всего, ответственность.

Правоохранительные органы не задерживают людей за то, что они высказываются или критикуют. Задерживаются те, кто, прикрываясь свободой слова, исподтишка ведет деятельность с целью дестабилизации ситуации в стране. Либо те, кто открыто призывает к нарушению конституционного строя. Что, надо гладить их по голове?» — добавил Садыр Жапаров.

По его мнению, органы правопорядка действуют исключительно на основании судебной санкции, аудио- и видеодоказательств.

Президент привел пример: «Осенью прошлого года общественность стала свидетелем разговора представителя одной из партий с иностранным гражданином, в ходе которого обсуждалась организация массовых беспорядков».

«Мы видели, как он просил у него финансовую и иную поддержку. Когда нарушается закон, они заявляют, что являются журналистами или блогерами. Пусть занимаются журналистикой и блогерской деятельностью. Мы лишь призываем не нарушать законы и не прикрываться понятием «свобода слова», призывая к различным незаконным действиям», — резюмировал глава государства.

Садыр Жапаров также отметил — кто намерен проводить акции протеста по тем или иным вопросам, могут выходить в сквер Горького, приглашать СМИ и там выражать свои требования, а не приходить к зданиям госорганов и препятствовать их работе. Такая практика существует во многих странах, добавил он.

«Что происходит в Европе? Почти во всех странах демонстрантов жестко разгоняют, при помощи силовых методов останавливают протесты, активистов арестовывают, остальных держат под наблюдением. Об этом пишут и СМИ, и международные исследовательские институты. Нельзя сказать, что это плохо. На мой взгляд, сегодня во всем мире на первый план вышли целостность государства, его безопасность и интересы», — сказал президент КР.

Он считает, что все это отвечает интересам общества в целом, в том числе и тех граждан, которые порой, поддаваясь излишним эмоциям, заявляют об «отсутствии свободы слова» и «отсутствии демократии».
Ссылка: https://24.kg/vlast/359858/
