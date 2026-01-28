17:46
Общество

Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы

Платформа действий медиа Кыргызстана направила обращение председателю Верховного суда Медеpбеку Сатыеву и судебной коллегии в связи с предстоящим рассмотрением ходатайства защиты журналистки Махабат Тажибек кызы о возобновлении производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

В документе подчеркивается, что вопрос касается не сути обвинения, а процессуального решения — принимать ли ходатайство к производству. Однако именно этот этап определит возможность дальнейшего пересмотра дела с учетом новых фактов.

Основанием для обращения защиты стало заключение Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, признавшей лишение свободы журналистки произвольным и несовместимым с международными обязательствами КР. В заключении указываются нарушения Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, а также связь уголовного преследования с профессиональной деятельностью Махабат Тажибек кызы.

Платформа отмечает, что международная правовая оценка является новым и существенным обстоятельством, которое должно учитываться судами при решении вопроса о пересмотре дела. Она призвала Верховный суд обеспечить объективность, открытость и прозрачность процесса. Также в обращении напоминается о гуманитарном аспекте: журналистка — мать несовершеннолетнего ребенка.

В организации заявляют, что принятие ходатайства к производству не означает предрешение итогового решения, но гарантирует право на справедливое и беспристрастное судебное рассмотрение. Там подчеркнули свою готовность продолжать экспертный мониторинг процессов, связанных с правами журналистов и свободой слова.

Напомним, что 16 января 2024 года в Кыргызстане прошли массовые задержания — были арестованы 11 человек, связанных с журналистскими проектами Temirov LIVE и «Айт, Айт десе». Журналистов обвинили в «призывах к массовым беспорядкам» на основании их профессиональной деятельности.

10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил Махабат Тажибек кызы, руководительницу Temirov LIVE, к 6 годам лишения свободы. 

18 декабря 2024-го Бишкекский городской суд подтвердил обвинительный приговор. 

25 февраля 2025 года Верховный суд КР оставил приговор в силе.
