Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы

Платформа действий медиа Кыргызстана направила обращение председателю Верховного суда Медеpбеку Сатыеву и судебной коллегии в связи с предстоящим рассмотрением ходатайства защиты журналистки Махабат Тажибек кызы о возобновлении производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам.

В документе подчеркивается, что вопрос касается не сути обвинения, а процессуального решения — принимать ли ходатайство к производству. Однако именно этот этап определит возможность дальнейшего пересмотра дела с учетом новых фактов.

Читайте по теме Верховный суд КР рассмотрит ходатайство по делу журналистки Махабат Тажибек кызы

Основанием для обращения защиты стало заключение Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, признавшей лишение свободы журналистки произвольным и несовместимым с международными обязательствами КР. В заключении указываются нарушения Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, а также связь уголовного преследования с профессиональной деятельностью Махабат Тажибек кызы.

Платформа отмечает, что международная правовая оценка является новым и существенным обстоятельством, которое должно учитываться судами при решении вопроса о пересмотре дела. Она призвала Верховный суд обеспечить объективность, открытость и прозрачность процесса. Также в обращении напоминается о гуманитарном аспекте: журналистка — мать несовершеннолетнего ребенка.

В организации заявляют, что принятие ходатайства к производству не означает предрешение итогового решения, но гарантирует право на справедливое и беспристрастное судебное рассмотрение. Там подчеркнули свою готовность продолжать экспертный мониторинг процессов, связанных с правами журналистов и свободой слова.

Напомним, что 16 января 2024 года в Кыргызстане прошли массовые задержания — были арестованы 11 человек, связанных с журналистскими проектами Temirov LIVE и «Айт, Айт десе». Журналистов обвинили в «призывах к массовым беспорядкам» на основании их профессиональной деятельности.

10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил Махабат Тажибек кызы, руководительницу Temirov LIVE, к 6 годам лишения свободы.

18 декабря 2024-го Бишкекский городской суд подтвердил обвинительный приговор.

25 февраля 2025 года Верховный суд КР оставил приговор в силе.