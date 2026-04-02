Не допустить ограничения свободы слова и прав журналистов призывает депутат

При рассмотрении проекта закона «О внесении изменений в закон «О телевидении и радиовещании» во втором чтении депутат Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаева поинтересовалась, как будет регулироваться распространение запрещенного контента, в том числе в интернете и социальных сетях.

По ее словам, статья 5 документа запрещает пропаганду насилия, экстремизма, дискриминации и иных противоправных материалов. Какие госорганы осуществляют контроль за соблюдением этих норм, спросила она.

Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев пояснил, что эти требования распространяются как на телерадиовещание, так и на сайты и платформы. При обнаружении нарушений Минкультуры выносит сначала предупреждение, а при повторных нарушениях может обратиться в суд.

Контент в социальных сетях, распространяемый пользователями, регулируется отдельными нормами законодательства и не всегда подпадает под действие закона о СМИ, добавил он.

Гулшаркан Култаева считает, что при осуществлении контроля важно не допускать ограничения свободы слова и прав журналистов. По ее мнению, необходимо обеспечить баланс между регулированием информационного пространства и соблюдением гражданских прав.