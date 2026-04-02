Не допустить ограничения свободы слова и прав журналистов призывает депутат

При рассмотрении проекта закона «О внесении изменений в закон «О телевидении и радиовещании» во втором чтении депутат Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаева поинтересовалась, как будет регулироваться распространение запрещенного контента, в том числе в интернете и социальных сетях.

По ее словам, статья 5 документа запрещает пропаганду насилия, экстремизма, дискриминации и иных противоправных материалов. Какие госорганы осуществляют контроль за соблюдением этих норм, спросила она.

Заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев пояснил, что эти требования распространяются как на телерадиовещание, так и на сайты и платформы. При обнаружении нарушений Минкультуры выносит сначала предупреждение, а при повторных нарушениях может обратиться в суд.

Контент в социальных сетях, распространяемый пользователями, регулируется отдельными нормами законодательства и не всегда подпадает под действие закона о СМИ, добавил он.

Гулшаркан Култаева считает, что при осуществлении контроля важно не допускать ограничения свободы слова и прав журналистов. По ее мнению, необходимо обеспечить баланс между регулированием информационного пространства и соблюдением гражданских прав.
Материалы по теме
Отсутствие анализа и защита мигрантов: что беспокоит экспертов Кыргызстана
Дизайнера Эрниса Жээнтаева приговорили к шести годам за публикации в соцсетях
Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних условиях «полной чушью»
Госдеп США намерен финансировать проекты по защите свободы слова в Европе
Садыр Жапаров высказался о правах человека и свободе слова в Кыргызстане
Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы
В КР намерены снять полнометражный фильм «Сынган кылыч» («Сломанный меч»)
КР входит в топ-5 стран по производству отечественных фильмов на душу населения
Свободу слова в Кыргызстане обсудили глава Минкультуры и представитель ОБСЕ
В Кыргызстане Temirov Live и «Клооп Медиа» признаны экстремистскими
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды
В Кыргызстане задержали сторонника террористов, планировавшего выезд в зону боев
Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления