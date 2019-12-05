Блогер Афтандил Жоробеков отпущен под домашний арест. Первомайский районный суд Бишкека сегодня принял такое решение.

Он опроверг сведения о том, что согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, Афтандила Жоробекова задержали 24 ноября, суд санкционировал его арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни.

Адвокаты арестованного ходатайствовали об изменении меры пресечения. Следователь ГКНБ рассмотрел прошение и внес ходатайство в суд.

Медиаэксперты заявили о беззаконии, заметив, что его арест неправомерен.