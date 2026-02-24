15:35
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Происшествия

Дизайнера Эрниса Жээнтаева приговорили к шести годам за публикации в соцсетях

Первомайский районный суд Бишкека приговорил 41-летнего Эрниса Жээнтаева к шести годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Нурбек Сыдыков.

По его словам, соответствующее решение райсуд принял 13 февраля.

Эрнис Жээнтаев, работавший дизайнером в ряде газет, задержан в ноябре 2025 года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 278 части 3 «Призывы к массовым беспорядкам», а также по статье 332 части 1 «Изготовление, распространение, перевозка или пересылка экстремистских материалов» УК КР. Основанием для обвинения стали публикации дизайнера в социальных сетях.

Нурбек Сыдыков отметил, что на данный момент копия приговора стороне защиты не вручена. Родственники и адвокат намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Отметим, что у осужденного трое несовершеннолетних детей. Его мать тяжело больна и прикована к постели. Супруга работает учителем в одной из государственных школ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363353/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Макрон назвал свободу слова в интернете в нынешних условиях «полной чушью»
Суд изменил решение по делу Канышай Мамыркуловой. Ей сократили пробационный срок
Госдеп США намерен финансировать проекты по защите свободы слова в Европе
Садыр Жапаров высказался о правах человека и свободе слова в Кыргызстане
Медиаплатформа обратилась в Верховный суд по делу Махабат Тажибек кызы
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы
Свободу слова в Кыргызстане обсудили глава Минкультуры и представитель ОБСЕ
В Астане задержан главный редактор КазТАГ Амир Касенов
В Казахстане главного редактора издания «Орда» отправили под домашний арест
В офисе казахстанского издания ORDA в Алматы проходят обыски
Популярные новости
Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
В&nbsp;ГКНБ КР&nbsp;рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
15:33
Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 миллиарда сомов в год Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 милл...
15:19
Швейные предприятия Кыргызстана смогут получить льготные кредиты через банки
15:14
Дизайнера Эрниса Жээнтаева приговорили к шести годам за публикации в соцсетях
15:13
Депутат предложила ввести обязательное медобследование вступающих в брак
15:00
Генпрокуратура: Введение частных судебных исполнителей не несет никаких рисков