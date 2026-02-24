Дизайнера Эрниса Жээнтаева приговорили к шести годам за публикации в соцсетях

Первомайский районный суд Бишкека приговорил 41-летнего Эрниса Жээнтаева к шести годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Нурбек Сыдыков.

По его словам, соответствующее решение райсуд принял 13 февраля.

Эрнис Жээнтаев, работавший дизайнером в ряде газет, задержан в ноябре 2025 года. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 278 части 3 «Призывы к массовым беспорядкам», а также по статье 332 части 1 «Изготовление, распространение, перевозка или пересылка экстремистских материалов» УК КР. Основанием для обвинения стали публикации дизайнера в социальных сетях.

Нурбек Сыдыков отметил, что на данный момент копия приговора стороне защиты не вручена. Родственники и адвокат намерены обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Отметим, что у осужденного трое несовершеннолетних детей. Его мать тяжело больна и прикована к постели. Супруга работает учителем в одной из государственных школ.