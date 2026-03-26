Отсутствие анализа и защита мигрантов: что беспокоит экспертов Кыргызстана

Расширение антиэкстремистского законодательства в Кыргызской Республике привело к росту уголовных дел, связанных с гражданской активностью и религиозной деятельностью. Об этом на семинаре «Между безопасностью и правами человека: анализ антиэкстремистского законодательства КР и РФ и его влияние на женщин и меньшинства» заявило экспертное сообщество.

Особую тревогу правозащитников вызывает системная безнаказанность чиновников, нарушающих конституционные права граждан, и отсутствие независимой комплексной экспертизы на кыргызском языке, отметила организация «Бир-Дуйно Кыргызстан».

Адвокаты, правозащитники и представители института омбудсмена обсудили усиление давления на уязвимые группы населения — женщин, этнические меньшинства и трудовых мигрантов — в условиях расширения репрессивных правовых норм.

Участники встречи подчеркнули, что адаптация российских правовых моделей, включая законы об «иностранных представителях» и массмедиа, привела к росту уголовных дел за высказывания и гражданскую активность.

Особую обеспокоенность вызывает отсутствие в республике института независимой лингвистической экспертизы, что лишает стороны процесса принципа состязательности.

В рамках дискуссии руководитель исследовательского центра «Сова» Александр Верховский предложил внедрить в судебную практику «шестичастный тест» оценки высказываний. Метод включает анализ контекста, личности автора, умысла и возможных последствий, что позволяет избежать преследования при отсутствии реальной угрозы насилия. Сейчас, по словам экспертов, суды часто опираются лишь на содержание материала, игнорируя мотивы обвиняемого.

Отдельное внимание уделили роли образования. Глава объединения «Мутакаллим» Жамал Фронтбек кызы отметила, что низкий уровень знаний повышает риск радикализации, особенно среди женщин. В качестве рекомендации прозвучало предложение открыть женское отделение в Духовном управлении мусульман Кыргызстана для ранней профилактики экстремизма.

Правозащитница Толекан Исмаилова подчеркнула, что профилактика радикализации должна строиться на образовании и критическом мышлении, а не на уголовном преследовании. По ее мнению, только баланс между безопасностью и правами человека обеспечит устойчивое развитие общества.

Эксперты также отметили улучшение позиций Кыргызстана в Global Terrorism Index за 2025 год на пять пунктов, что ставит под сомнение необходимость дальнейшего ужесточения законодательства.

Пакет рекомендаций: от мониторинга судов до реформы ДУМК

По итогам обсуждения экспертное сообщество выработало перечень конкретных шагов для государственных органов и института омбудсмена.

Защита мигрантов. Парламенту рекомендовали потребовать от властей России отмены неоправданных ограничений для трудовых мигрантов из Кыргызстана и обеспечить расследование случаев дискриминации.

Судебный контроль. Акыйкатчи (омбудсмену) предложено организовать постоянный мониторинг процессов по статьям 313 и 332 УК КР (возбуждение вражды и хранение экстремистских материалов) для фиксации нарушений.

Внедрение «Рабатского теста». Судьям и экспертам рекомендуют использовать международный шестичастный тест для оценки умысла и реальности угрозы в высказываниях, чтобы исключить преследование за личное мнение.

Женская повестка. Поддержана инициатива по открытию женского отделения в Духовном управлении мусульман Кыргызстана для ранней профилактики экстремизма через просвещение.

Пересмотр дел. Эксперты поддержали важность пересмотра уголовных дел в отношении журналистов, правозащитников и бизнесменов для восстановления их конституционных прав.

Участники семинара выразили уверенность, что отказ от нарушений Конституции станет триггером для получения Кыргызстаном места в Совете Безопасности ООН в ближайшей перспективе.

Ранее кабинет министров инициировал ряд поправок в законодательство, направленных на усиление национальной безопасности. Однако международные институты, включая ООН и ОБСЕ, неоднократно призывали власти Кыргызстана соблюдать баланс и не допускать размытых трактовок понятий «экстремизм» и «возбуждение вражды», которые могут использоваться для ограничения свободы слова.