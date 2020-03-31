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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Ложную информацию передавал иссыккулец в соцсетях, его нашли

ГКНБ выявил рапространителя ложной информации в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что 56-летний уроженец Джети-Огузского района Шимер Касимов распространил через соцсеть информацию о том, что на санитарных постах в Караколе пропускают автомобили без проверки документов за определенную сумму денег.

С гражданином проведена профилактическая беседа, он раскаялся. Его действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148663/
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