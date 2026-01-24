Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бекназар Базаралиев назначен первым заместителем главы Министерства транспорта и коммуникаций.

Талантбек Солтобаев освобожден от занимаемой должности. Он задержан по делу о строительстве дорог в Нарынской области.

В системе Министерства транспорта Бекназар Базаралиев с 2006 года. Был заместителем директора департамента дорожного хозяйства при Минтрансе, ранее начальником отдела обеспечения контроля и приемки работ этого департамента. Возглавлял дорожный фонд министерства.

Талантбек Ташибеков назначен председателем Нацагентства по делам религий.

Председатель Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений Азамат Юсупов и его заместитель Руслан Мусаев освобождены от должностей в декабре 2025-го. Азамат Юсупов назначен на должность в апреле того же года.

Талантбек Ташибеков с 2015-го руководил ОсОО «Умра тур».

Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры Минстроя.

До назначения Данияр Бапышов работал заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также занимал руководящие должности в системе архитектурно-планировочных и муниципальных органов.

Его профессиональная деятельность связана с вопросами территориального планирования, земельных отношений и соблюдения градостроительных норм.

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки.

На должность директора муниципального предприятия «Бишкексвет» назначен Эркинбек Омуркулов. Прежний глава МП Элдияр Токтогонов освобожден от должности.

Муниципальное предприятие «Бишкекские бани» возглавил Самат Адылхан уулу, ранее работавший заместителем директора этой же организации.

Кадровые назначения в Евразийской экономической комиссии.

Алмаз Давлетов стал замглавы департамента санитарных и ветеринарных мер ЕЭК.

Читайте по теме Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили

Родился в 1987 году. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по направлению «Юриспруденция», Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр (Нидерланды) по направлению «Безопасность пищевой продукции», специализация «Пищевое право и регулирование пищевых продуктов».

Трудовую деятельность осуществлял в сфере нормативно-правового и экспертного сопровождения пищевых предприятий по вопросам обеспечения безопасности пищевой продукции и соблюдения требований законодательства.

Алмаз Абдекиров назначен замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК.

Родился в 1986 году. Окончил Кыргызский национальный университет по специальности «Прикладная математика и информатика», магистерскую программу Дипломатической академии Министерства иностранных дел КР по направлению «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008-м стажером в Министерстве экономики и к концу 2025 года работал на должности начальника управления макроэкономической политики ведомства.

Медет Таиров назначен заместителем председателя Национального банка КР.

Ранее эту должность занимал Бектур Алиев.

Айбек Молдогазиев назначен послом Кыргызстана в Монголии.

Ранее эту должность занимал Айбек Артыкбаев.

Айбек Молдогазиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в США и назначен послом Кыргызстана в Монголии.

Эмилбек Абдыкадыров назначен новым акимом Чуйского района.

Ранее он был акимом Ат-Башинского района Нарынской области.

Напомним, ГКНБ 16 декабря задержал прежнего руководителя Чуйского района Руслана Тагаева по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Следствие установило, что он незаконно выдавал свидетельства на добычу песчано-гравийной смеси, причинив ущерб государственным интересам. Указом президента отстранен от занимаемой должности.

Кадровые назначения в Минздраве.

Директором Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова назначен Талант Эралиев, директором Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов — Жалил Шейшенов.

Читайте по теме В парламенте озаботились низким представительством женщин на руководящих постах

Напомним, прежние главы двух медучреждений сняты с должности 12 января 2026 года.

Данияр Каскеев назначен директором Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения.

Данияр Каскеев — кандидат медицинских наук, врач-уролог. Ранее работал в данном институте, занимая должность заместителя директора по научной работе. Является соавтором научных публикаций в области медицинской реабилитации, физиотерапии и восстановительного лечения.

Игорь Кудренко стал главным тренером молодежной сборной Кыргызстана (U-17).

Имеет лицензию АФК «А» и диплом преподавателя тренерского дела ФИФА. Много лет работал с Александром Крестининым в тренерском штабе сборной Кыргызстана, внес значительный вклад в исторические достижения команды.

В 2017 году под его руководством сборная республики (U-23) выиграла турнир в Индонезии.

Также Игорь Кудренко занимал должности технического директора и спортивного директора в КФС, что доказывает его глубокое понимание футбольной системы.

На клубном уровне тренировал «Дордой», «Бунедкор» (Ташкент), «Локомотив» (Ташкент) и «Барс» (Каракол).

О кадровых перестановках с 12 по 16 января читайте здесь.