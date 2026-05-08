Происшествия

В Бишкеке авто столкнулось с Hyundai Porter. За рулем легковушки был подросток

В Бишкеке произошло ДТП с участием 13-летнего школьника, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По его данным, авария случилась сегодня, 8 мая.

Семиклассник на Kia K5 ехал по улице Масалиева и на пересечении с Токтоналиева столкнулся с Hyundai Porter, который поворачивал налево.

Пострадали два несовершеннолетних пассажира Kia K5. У 14-летней девочки открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрыв барабанной перепонки и перелом носа, ее госпитализировали в реанимацию.

У 15-летнего школьника закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Назначены экспертизы, проводится доследственная проверка.
