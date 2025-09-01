09:50
Происшествия

Замминистра транспорта и руководитель компании «Бета групп» задержаны

Заместитель министра транспорта и руководитель компании «Бета групп» задержаны. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным собеседников, задержание связано с ремонтом улицы Шералиева в Нарыне. Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выразил недовольство затянувшимися дорожными работами.

«Компании «Бета групп», которая ремонтировала улицу Шералиева в Нарыне, ставили сроки завершить работы до 15 августа, сегодня 31-е. Я говорил первому заместителю министра транспорта Таланту Солтобаеву, если не уложится в срок, арестуем. Срочно принимайте меры. Сегодня найдите руководителя «Бета групп» и возьмите под стражу», — говорил он.
