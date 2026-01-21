12:25
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Власть

Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры

Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

До назначения Данияр Бапышов работал заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры, а также занимал руководящие должности в системе архитектурно-планировочных и муниципальных органов.

Его профессиональная деятельность связана с вопросами территориального планирования, земельных отношений и соблюдения градостроительных норм.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358707/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Данияр Каскеев назначен директором НИИ курортологии и восстановительного лечения
Чолпон Шамсутдин назначена директором департамента госсанэпиднадзора
Эльвира Сурабалдиева раскритиковала порядок назначения руководства комитетов ЖК
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
Алмазбек Дооранов назначен директором школы докторантуры
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Максат Жумаев назначен директором киностудии «Кыргызфильм»
В Ошском национальном драмтеатре новый художественный руководитель. Кто им стал
Президент Кыргызстана назначил нового мэра Каракола
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
12:23
В 2025 году в Джалал-Абадской области 18 несовершеннолетних совершили суицид В 2025 году в Джалал-Абадской области 18 несовершенноле...
12:21
В парламенте призвали защитить права кыргызстанцев, работающих в России
12:13
Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры
12:10
Увеличить сроки пребывания граждан КР в Узбекистане просят в парламенте
12:06
Мир вступает в «эру глобального водного банкротства» — Университет ООН