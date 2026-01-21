Данияр Бапышов назначен директором департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

До назначения Данияр Бапышов работал заместителем директора департамента градостроительства и архитектуры, а также занимал руководящие должности в системе архитектурно-планировочных и муниципальных органов.

Его профессиональная деятельность связана с вопросами территориального планирования, земельных отношений и соблюдения градостроительных норм.