Афиша Бишкека на выходные: праздничные концерты, музыка из аниме и детские шоу

Театры

9 мая. Спектакль «Сережа очень тупой?»

Пьеса Дмитрия Данилова написана в жанре абсурда в 2017 году. По словам автора, эта история о том, как «в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное и необъяснимое». С этим необъяснимым придется иметь дело и как-то реагировать. И от этого может зависеть вся дальнейшая жизнь (или ее прекращение).

«Театр 705», 19.00.

9-10 мая. Поэтическая драма «Эсимде»

Постановка по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Исповедь женщины Толгонай перед людьми и миром. Спектакль пройдет на кыргызском языке.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

10 мая. Трагикомедия «Три сестры»

В центре сюжета — жизнь трех сестер: Ольги, Маши и Ирины, которые мечтают о лучшей судьбе и возвращении в Москву, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Выставки, ярмарки

9-10 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

26 марта — 18 мая. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

10 апреля — 10 мая. Выставка «Из музыки и света»

В честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова открывается масштабная выставка, представляющая многогранное творчество мастера, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы. Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Представлены графика, акварель, масло, гуашь.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

23 апреля — 10 мая. Выставка Азизбека Сулайманова

Экспозиция представляет собой масштабный ретроспективный взгляд на творчество автора, объединяя работы разных лет, — как отражение длительной и последовательной художественной практики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

30 апреля — 17 мая. Выставка работ Сабитжана Бакашева

Выставка предоставляет редкую возможность прикоснуться к наследию мастера, чьи работы сегодня хранятся в музейных фондах и продолжают вдохновлять новые поколения художников своей профессиональной уверенностью и искренностью.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

9 мая. Праздничная программа

Мероприятия, приуроченный к 9 Мая, пройдут на площади Победы, на площадке возле Русского театра драмы, в Театре оперы и балета, в парке «Евразия» (нужна регистрация). В парке имени Чолпонбая Тулебердиева будет организована раздача солдатской каши.

9 мая. Саундтрек-концерт «Naruto & Avatar»

В исполнении Ne Prosto Orchestra и хора вас ждет колоссальный живой звук под видеоряд из лучших моментов легендарнейшего аниме «Наруто», а также захватывающего анимационного мультфильма «Аватар».

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

9-10 мая. Московский цирк на льду

Погрузитесь в атмосферу настоящего волшебства и ярких эмоций вместе с легендарным шоу цирка на льду Натальи Абрамовой. На одной арене вас ждут акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и артисты оригинального жанра, которые исполняют сложнейшие номера прямо на льду.

Кыргызский государственный цирк имени Изибаева, 16.00.

10 мая. Концерт «Времена года. Диалог с Вивальди»

Музыкальный проект Tynda Music приглашает вас на вечер в самом сердце музыкальной эстетики — концерт, который олицетворяет великое искусство и глубокие эмоции.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

2-10 мая. Неделя киноклубов

В программе представлены разные эпохи, страны и жанры. После просмотров обязательно поговорим о кинолентах. Расписание по ссылке.

Дом кино имени Чингиза Айтматова.

10 мая. К онцерт JAX (02.14)

Музыка JAX (02.14) узнается по контрасту: лирика и романтика — рядом с плотной танцевальной динамикой, а мягкие мелодии — рядом с уверенным, «уличным» характером. В треках часто звучат живые партии, а концертные версии получают дополнительную мощь за счет темпа, ударных и взаимодействия со зрителями.

«Жаштык-арена», 19.00.

10 мая. Концерт «Симфонические рок-хиты»

Шедевры мирового рока из репертуара Queen, AC/DC, Deep Purple, Scorpions, Europe, Nirvana, Metallica, Rammstein, «Король и Шут», «Кино», «Би-2» и других культовых музыкантов прозвучат в исполнении симфонического оркестра.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

10 мая. Киноужин

Весь май приглашаем вас на атмосферные киновечера, где каждый фильм — маленькое путешествие, наполненное красотой, романтикой и вдохновением. В этот раз покажут ленту «Французский поцелуй».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

10 мая. Р азговор с художниками

На разговор мы пригласили участников выставок, художников, которые расскажут о себе, о своих художественных практиках. Мы соберемся за одним столом, повышиваем, поработаем с текстилем (вышивка, коллаж) в уютной неформальной обстановке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

10 мая. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

9-10 мая. Детские шоу

В субботу будет Tik-Tok party, в воскресенье — дино-вечеринка.

ДТЦ «Ташрабат», 17.00 (суббота), 16.00 (воскресенье).

9-10 мая. Спектакли «Атадан калган туяк» и «Кот в сапогах»

Спектакль «Атадан калган туяк» («Солдатенок») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о ловком и хитроумном коте и его непутевом хозяине, который благодаря стараниям своего четвероногого друга стал полноправным владельцем роскошного дворца и женился на самой настоящей принцессе.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.