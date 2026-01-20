Заместитель председателя поменялся в Национальном банке Кыргызстана

Бектур Алиев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Национального банка Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, на его место назначили Медета Таирова.

Фото из интернета. Медет Таиров

Прошел карьерный путь с позиции менеджера до директора в крупных коммерческих организациях. Профессиональный опыт в банковской сфере начал с работы в ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк». Затем с 2016 года работал в ОАО «Айыл Банк». После занимал должность члена правления в ЗАО «Банк Азии».

С 28 февраля 2023 года работал заместителем председателя правления в ОАО «Элдик Банк».