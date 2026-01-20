17:31
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Экономика

Заместитель председателя поменялся в Национальном банке Кыргызстана

Бектур Алиев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Национального банка Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, на его место назначили Медета Таирова.

из интернета
Фото из интернета. Медет Таиров
Медет Таиров имеет степень бакалавра экономики, полученную в Кыргызско-Российском Славянском университете в 2008 году. После получил степень магистра экономики.

Прошел карьерный путь с позиции менеджера до директора в крупных коммерческих организациях. Профессиональный опыт в банковской сфере начал с работы в ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк». Затем с 2016 года работал в ОАО «Айыл Банк». После занимал должность члена правления в ЗАО «Банк Азии».

С 28 февраля 2023 года работал заместителем председателя правления в ОАО «Элдик Банк».

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358606/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Алмаз Абдекиров теперь замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК
Алмаз Давлетов стал замглавы департамента санитарных и ветеринарных мер ЕЭК
Кыргызстан обновил порядок конкурсного отбора кадров для ЕЭК
Более 140 тысяч человек подключили услугу самозапрета на кредитование в КР
Замглавы Государственной службы исполнения наказаний освободили от должности
Планы на случай кризиса: Нацбанк КР утвердил новые требования для банков
В Союзе кинематографистов Кыргызстана сменился председатель
Главным тренером футбольной команды «Абдыш-Ата» снова стал Валерий Березовский
Коррупционный скандал в Украине. Новым главой офиса президента стал Буданов
В 2025 году Нацбанк заложил правовую основу для перехода к цифровому сому
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Предприниматель заявил о&nbsp;закрытии в&nbsp;Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане снизились на&nbsp;1-1,5 сома Цены на топливо в Кыргызстане снизились на 1-1,5 сома
Рубль и&nbsp;доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;января Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
20 января, вторник
17:23
Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соуч...
17:16
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
17:13
Заместитель председателя поменялся в Национальном банке Кыргызстана
17:01
Экспорт Кыргызстана упал на 43,5 процента, внешняя торговля — на 11,2 процента
16:57
Гололед. С начала января в столичный травмпункт обратилось около 300 человек