Корпорация Apple начала работу над iPhone с голографическим экраном

Корпорация Apple может работать над iPhone с голографическим дисплеем, который в цепочках поставок якобы фигурирует под названием Spatial iPhone, сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Schrödinger.

Указано, что источники инстайдера знакомы с проектом. Для такого устройства разрабатывается новый дисплей под кодовыми обозначениями MH1 или H1. Экран должен сочетать технологию отслеживания взгляда с системой дифракционного управления светом, которая позволяет направлять изображение под нужным углом и создавать эффект объемной картинки без использования специальных очков.

Как утверждает источник, дисплей получит встроенный в AMOLED-панель голографический слой с наноструктурой, благодаря которому объекты смогут визуально «парить» над поверхностью экрана. Также сообщается о специальном алгоритме, который позволит пользователям менять угол обзора изображения, наклоняя смартфон, создавая эффект просмотра объектов с разных сторон.

При этом экран, по словам инсайдера, сохранит полноценное 4K-разрешение в обычном двухмерном режиме, а голографический слой будет активироваться только для определенного контента. Технология получила внутреннее название Zero Clarity Loss, поскольку, как утверждается, она лишена проблем с потерей качества изображения, характерных для старых 3D-дисплеев на основе линз.

Schrödinger отметил, что проект пока находится на ранней стадии исследований и разработок, а массовое появление голографических смартфонов ожидается не раньше 2030 года. Источник также заявил, что Samsung не единственная компания, заинтересованная в подобных устройствах, а слухи о Spatial iPhone уже обсуждаются среди поставщиков компонентов.
