Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Кадровые изменения в Минздраве.
Чолпон Шамсутдин назначена директором департамента госсанэпиднадзора.
Напомним, в ноябре 2025 года директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения КР Абдыкадыр Жороев покинул свой пост.
Ранее Чолпон Шамсутдин занимала должность заместителя директора департамента и имеет многолетний опыт работы в сфере санитарно-эпидемиологического надзора.
Сняты с должности руководители Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова Талантбек Сооронбаев и Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов Самидин Шабыралиев.
Они добровольно сложили полномочия в связи с выявленными нарушениями в учреждениях и несоответствием занимаемым должностям. Вакантные места будут рассмотрены кандидатуры молодых, но опытных специалистов, в том числе имеющих стаж работы за границей.
Курманбек Сокеев освобожден от должности заместителя председателя Государственной службы исполнения наказаний.
Он был и главой департамента охраны и конвоирования.
Курманбека Сокеева назначили заместителем главы ГСИН в апреле 2025 года.
Замирбек Кененбаев назначен заместителем директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом.
Эльдана Сатарова освобождена от должности заместителя директора ГАУГИ.
Замирбек Кенебаев родился 9 ноября 1981 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, юридический и экономический факультеты, таможенное дело.
Работал в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе, Госагентстве по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при кабинете министров КР.
До назначения был заместителем директора ГП «Дирекция по управлению объектами» при Госагентстве по управлению госимуществом.
Кадровые изменения в мэрии Бишкека.
Директором департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью назначен Каныбек Жолчубеков. Ранее он занимал должность директора специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени Раатбека Санатбаева.
Жоомарт Шамканов назначен директором специализированной детско-юношеской школы «Дельфин».
Салмоорбек Карагулов назначен директором Службы по пожарному надзору при Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Салмоорбек Карагулов возглавлял управление службы по Таласской и Чуйской областям.
Бусурман Одуракаев избран председателем Союза кинематографистов.
Он сменил на посту Таалайбека Кулмендеева, который занимал пост с 2015 года.
Бусурман Одуракаев — народный артист Кыргызстана, актер и режиссер.
Нурдоолот Молдали уулу назначен руководителем МП «Зеленхоз» («Жашыл чарба»).
Ранее должность руководителя муниципального предприятия «Зеленхоз» мэрии Таласа занимал Эмир Молдакунов.
До назначения новый глава работал главным инженером МП.
