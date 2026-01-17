Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Кадровые изменения в Минздраве.

Чолпон Шамсутдин назначена директором департамента госсанэпиднадзора.

Напомним, в ноябре 2025 года директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения КР Абдыкадыр Жороев покинул свой пост.

Ранее Чолпон Шамсутдин занимала должность заместителя директора департамента и имеет многолетний опыт работы в сфере санитарно-эпидемиологического надзора.

Сняты с должности руководители Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова Талантбек Сооронбаев и Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов Самидин Шабыралиев.

Они добровольно сложили полномочия в связи с выявленными нарушениями в учреждениях и несоответствием занимаемым должностям. Вакантные места будут рассмотрены кандидатуры молодых, но опытных специалистов, в том числе имеющих стаж работы за границей.

Курманбек Сокеев освобожден от должности заместителя председателя Государственной службы исполнения наказаний.

Он был и главой департамента охраны и конвоирования.

Курманбека Сокеева назначили заместителем главы ГСИН в апреле 2025 года.

Замирбек Кененбаев назначен заместителем директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

Эльдана Сатарова освобождена от должности заместителя директора ГАУГИ.

Замирбек Кенебаев родился 9 ноября 1981 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, юридический и экономический факультеты, таможенное дело.

Работал в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе, Госагентстве по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции при кабинете министров КР.

До назначения был заместителем директора ГП «Дирекция по управлению объектами» при Госагентстве по управлению госимуществом.

Кадровые изменения в мэрии Бишкека.

Директором департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью назначен Каныбек Жолчубеков. Ранее он занимал должность директора специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени Раатбека Санатбаева.

Жоомарт Шамканов назначен директором специализированной детско-юношеской школы «Дельфин».

Салмоорбек Карагулов назначен директором Службы по пожарному надзору при Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Салмоорбек Карагулов возглавлял управление службы по Таласской и Чуйской областям.

Бусурман Одуракаев избран председателем Союза кинематографистов.

Он сменил на посту Таалайбека Кулмендеева, который занимал пост с 2015 года.

Бусурман Одуракаев — народный артист Кыргызстана, актер и режиссер.

Нурдоолот Молдали уулу назначен руководителем МП «Зеленхоз» («Жашыл чарба»).

Ранее должность руководителя муниципального предприятия «Зеленхоз» мэрии Таласа занимал Эмир Молдакунов.

До назначения новый глава работал главным инженером МП.

