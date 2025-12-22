12:50
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Происшествия

Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района

ГКНБ КР 16 декабря в рамках расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением путем незаконной выдачи свидетельств на добычу песчано-гравийной смеси задержан аким Чуйского района Чуйской области Т.Р.Т..
 
Установлено, что руководитель районной госадминистрации Т.Р.Т. в нарушение требований постановления правительства КР №43 от 05.02.2019, где допускается выдача лицензии на добычу ПГС в русле реки на площади не более 0,1 гектара, фактически выдал разрешение на использование 20 гектаров земельного участка.
При этом аким Чуйского района Т.Р.Т., вступив в преступный сговор с отдельными субъектами предпринимательства, а также в целях лоббирования интересов своего близкого родственника распорядился выдать свидетельства в нарушение законодательства страны.
 
По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий 16 декабря 2025 года аким Чуйского района Т.Р.Т. на основании статьи 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время со стороны ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.
 
Под данные инициалы подходит Русланбек Тагаев. Он родился 2 мая 1977 года. До прихода на государственную службу занимался частным предпринимательством. В 2021–2023 годах возглавлял Ленинский район Бишкека, после чего 14 марта 2024 года был назначен акимом Чуйского района. В 2020 году баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил».
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355434/
просмотров: 1399
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
Золото, лекарства и&nbsp;&laquo;крыша&raquo; в&nbsp;погонах: ГКНБ &laquo;накрыл&raquo; крупную контрабандную сеть Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
В&nbsp;Бишкеке прорвало трубу и&nbsp;затопило улицу В Бишкеке прорвало трубу и затопило улицу
Почти 8&nbsp;килограммов золота пытались тайно вывезти в&nbsp;Кыргызстан из&nbsp;Узбекистана Почти 8 килограммов золота пытались тайно вывезти в Кыргызстан из Узбекистана
Бизнес
Модернизация инфраструктуры и&nbsp;техники через ОАО &laquo;ГЛК&raquo; в&nbsp;2025 году Модернизация инфраструктуры и техники через ОАО «ГЛК» в 2025 году
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международный сертификат ISO 27001:2022 «Элдик Банк» получил международный сертификат ISO 27001:2022
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
22 декабря, понедельник
12:46
Мирлан Рахманов: Уровень теневой экономики в Кыргызстане снижен до 20 процентов Мирлан Рахманов: Уровень теневой экономики в Кыргызстан...
12:39
Мошенники рассылают сообщения от имени сотрудников налоговой службы
12:37
В Чуйской области задержан подозреваемый в серии краж
12:32
Модернизация инфраструктуры и техники через ОАО «ГЛК» в 2025 году
12:12
«Элдик Банк» получил международный сертификат ISO 27001:2022