Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района

Установлено, что руководитель районной госадминистрации Т.Р.Т. в нарушение требований постановления правительства КР №43 от 05.02.2019, где допускается выдача лицензии на добычу ПГС в русле реки на площади не более 0,1 гектара, фактически выдал разрешение на использование 20 гектаров земельного участка.

При этом аким Чуйского района Т.Р.Т., вступив в преступный сговор с отдельными субъектами предпринимательства, а также в целях лоббирования интересов своего близкого родственника распорядился выдать свидетельства в нарушение законодательства страны.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий 16 декабря 2025 года аким Чуйского района Т.Р.Т. на основании статьи 96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время со стороны ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.

Под данные инициалы подходит Русланбек Тагаев. Он родился 2 мая 1977 года. До прихода на государственную службу занимался частным предпринимательством. В 2021–2023 годах возглавлял Ленинский район Бишкека, после чего 14 марта 2024 года был назначен акимом Чуйского района. В 2020 году баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил».