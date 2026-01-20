Игорь Кудренко стал главным тренером молодежной сборной КР по футболу (U-17)

Игорь Кудренко назначен главным тренером молодежной сборной Кыргызстана (U-17). Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, Игорь Кудренко — высококвалифицированный и опытный специалист в кыргызском футболе.

«Он имеет лицензию АФК «А» и диплом преподавателя тренерского дела ФИФА. Много лет он работал с Александром Крестининым в тренерском штабе сборной Кыргызстана, внес значительный вклад в исторические достижения команды. В 2017 году под его руководством сборная Кыргызстана (U-23) выиграла турнир в Индонезии. Также он занимал должности технического директора и спортивного директора в КФС, что доказывает его глубокое понимание футбольной системы», — говорится в сообщении.

На клубном уровне Кудренко тренировал «Дордой», «Бунедкор» (Ташкент), «Локомотив» (Ташкент) и «Барс» (Каракол).

Новый тренер будет готовить команду к отбору на Кубок Азии, который пройдет с 29 августа по 6 сентября.